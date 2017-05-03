Агент Зозули: «Нью-Йорк Космос»? Приняли решение пока остаться в Испании

Владимир Кузьменко, который является агентом нападающего «Бетиса» Романа Зозули, сообщил, что он со своим клиентом приняли решение пока не покидать Испанию. Сегодня появилась информация о том, что Зозуля ведёт переговоры с американским клубом «Нью-Йорк Космос».
«Могу сказать только одно — пока решили с Ромой остаться здесь», — цитирует Кузьменко Sportarena.com.
Украинский футболист был близок к уходу из «Бетиса» во время зимнего трансферного окна. Тогда «Бетис» оформил переход игрока в «Райо Вальекано», но из-за протестов мадридских фанатов сделка была аннулирована и Зозуля вернулся в клуб. В связи с тем что для украинца это был второй переход, с января 2017 года он не имеет права принимать участие в матчах «Бетиса».