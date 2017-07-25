Гендиректор «Динамо»: задолженность по премиальным погасится из средств ВТБ

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьёв подчеркнул, что в настоящее время в клубе существует задолженность только по премиальным в связи с выходом в РФПЛ.
Ранее стало известно, что при передаче контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо» ВФСО представитель ВТБ обещал выплатить клубу разовую премию в 600 млн рублей, но средства до сих пор не были перечислены.
«Должен ещё раз расставить все акценты в связи с информацией о задолженностях клуба. Первое. Задолженностей перед игроками по текущей зарплате в клубе нет, это касается и высокооплачиваемых игроков. Второе. Имеется только задолженность по премиальным в связи с выходом в РФПЛ, которые предусмотрены контрактами игроков, подписанными ещё прежним руководством клуба.
Третье: эта задолженность будет погашена из спонсорских средств банка ВТБ, предусмотренных дополнительно по выходу команды в РФПЛ. Этот вопрос обсуждался в ходе заседания президиума центрального совета общества «Динамо», когда решался вопрос о передаче пакета акций банка ВТБ обществу", — сказал Муравьёв в интервью «Чемпионату».