Корнаухов: не жду от Гончаренко никаких экспериментов в матче с АЕК

Бывший игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «армейцы» на выезде сыграют с греческим АЕК.
«При такой жаре в Греции ЦСКА будет играть очень сложно. И надо не забывать, что греческие болельщики славятся своим темпераментом. Тяжело оценивать шансы на выход в групповой этап, потому как нужно сыграть ещё четыре, в которых может произойти всё что угодно.
Я не жду никаких экспериментов от Гончаренко сегодня. Он знал, к чему готовиться. Замена Васина, конечно, возможна, но ошибки – неотъемлемая часть футбола. Если Виктор игрок сборной и основного состава ЦСКА, значит в его мастерстве Гончаренко не сомневается. Все эксперименты остались на сборах, если и будут какие-то изменения – это выверенный заранее план», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК – ЦСКА. Начало – в 20:30 мск.
Видео пресс-конференции Виктора Гончаренко и Алана Дзагоева можно посмотреть на «Чемпионате».