Митрюшкин попал в символическую сборную 1-го тура чемпионата Швейцарии

Российский вратарь «Сьона» Антон Митрюшкин вошёл в символическую сборную 1-го тура чемпионата Швейцарии.
Ранее болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком команды во встрече с «Туном». За него проголосовал 51% респондентов. «Сьон» в этом поединке победил со счётом 1:0, а Антон провёл на поле все 90 минут. В следующем туре команда россиянина на выезде 30 июля сыграет с «Лозанной».
В прошлом сезоне 21-летний россиянин провёл в чемпионате Швейцарии 35 матчей, в которых пропустил 55 мячей.
Болельщики «Сьона» признали Митрюшкина лучшим игроком в матче с «Туном»