Ливайя, Враньеш и Чигринский — в стартовом составе АЕК на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав АЕК на первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ЦСКА. В основе афинского клуба появятся бывший форвард «Рубина» Марко Ливайя, экс-защитник «Барселоны» и «Шахтёра» Дмитрий Чигринский и бывший футболист «Краснодара», «Алании» и «Томи» Огнен Враньеш.
АЕК: Анестис, Гало, Бакакис, Враньеш, Чигринский, Христодулопулос, Симоеш, Айдаревич, Манталос, Йоханссон, Ливайя.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча АЕК — ЦСКА. Начало — в 20:30 мск.
ЦСКА огласил стартовый состав на матч с АЕК