Нигматуллин: поздравляю Акинфеева, дурацкая серия закончилась

Известный в прошлом вратарь Руслан Нигматуллин прокомментировал окончание антирекордной серии в Лиге чемпионов вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева.
ЦСКА одержал сухую победу над АЕК (2:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. До этого Акинфеев пропускал в 43 матчах ЛЧ кряду — антирекорд турнира.
«На самом деле я могу порадоваться за Игоря. Эта дурацкая серия закончилась, потому что десятилетний рекорд, над которым шутили все, и каких мемов только не было, конечно, неприятно. Как коллегу я его понимаю. Можно открывать шампанское и готовиться к более важным матчам и чемпионату мира.
Вот этот психологический фон, который создавал антирекорд, несомненно, мешал. А сейчас можно сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей без оглядки. Так что поздравляю ЦСКА с победой, а Игоря — с завершением антирекорда», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.