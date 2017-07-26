Вратарь женской сборной России: если Германия — это 10, то Россия — это 8-9

Вратарь женской сборной России Татьяна Щербак прокомментировала поражение от команды Германии (0:2) в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы. Российская команда с тремя очками заняла третье место в группе, не сумев выйти в плей-офф.
«Счёт на табло. Были положительные моменты, но мы допустили ошибки и потому проиграли. Можно выручать всю игру, но один раз ошибиться — и не будет удовлетворительной оценки для себя. Потому что проиграла команда. Это же командный вид спорта, и оценку выставляют всем. Как с Германией, так и со Швецией можно играть. Они такие же футболистки, так же ошибаются, и можно за счёт этого их вскрывать. К сожалению, у нас не получилось. То, что мы выиграли первую игру, это был эмоциональный взрыв для нас. Желаю всем таких эмоций.
Если Германия — это десять, то Россия это восемь-девять. Могли ей противостоять. Но допустили ошибки при перестроении, и за счёт этого соперник смог нас вскрыть. За счёт наших же ошибок. А готовы мы были так же, как и они», — приводит слова Щербак официальный сайт УЕФА.