Касемиро: Зидан осуществляет феноменальную работу

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро не поскупился на похвалу в адрес главного тренера команды Зинедина Зидана. Бразильский футболист считает, что французский специалист справляется со своими обязанностями отлично.
«Зидан осуществляет феноменальную работу. Он знает футболистов и понимает, что думает игрок. Для нас он очень важен», — приводит слова Касемиро Marca.
Кроме того, Касемиро отметил, что команда с нетерпением ждёт нападающего Криштиану Роналду, который ещё находится в отпуске. Касемиро уверен, что португалец вновь будет очень полезен «сливочным».
Касемиро: сначала я стеснялся говорить с Зиданом