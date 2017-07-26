Д. Попов: если кто в «Зените» недоволен, чемодан в руки — и домой

Бывший нападающий сборной России Денис Попов высказал мнение, что большое количество футболистов в составе петербургской команды является скорее плюсом, чем минусом.
«Пока оценивать работу Манчини в Петербурге рано. Это можно будет делать только в конце сезона, когда станет ясно, выполнил ли он поставленные перед ним задачи. «Зенит» — топ-клуб российского масштаба, и наверняка он хочет побеждать во всех турнирах, в которых участвует. А что касается Луческу, то, думаю, у него в Питере просто не срослось — так бывает. На протяжении своей тренерской карьеры Луческу подтверждал свой высокий класс, это даже не обсуждается.
Сейчас у «Зенита» большой состав, я думаю, это хорошо. Перебор лучше, чем недобор. У тренера есть возможность искать лучшие варианты и варьировать состав. Футболисты просто должны доказывать тренеру, что они лучше и сильнее других, и всё. А если кто недоволен, то чемодан в руки — и домой", — цитирует Попова «Спорт уик-энд».