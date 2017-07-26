Неймар оправдан по делу о фальсификации документов при переходе в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Неймар получил очень радостную для себя новость из Бразилии. Федеральная прокуратура оправдала футболиста сборной Бразилии, его отца и агента в одном лице, а также экс-президента сине-гранатовых Сандро Роселя и нынешнего главу испанского гранда Хосепа Марию Бартомеу по делу о фальсификации документов, подкупах и уклонении от выплаты налогов при переходе игрока из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году, сообщает Mundo Deportivo.
«Мы встретили новость по делу об уклонении от выплаты налогов с большой радостью. Процесс официально закрыт, что доказывает легальность всех наших документов. Обвинения длились четыре года, и за это время нам с нашей семьёй, а также сотрудниками наших предприятий пришлось немало помучиться», — сказал в связи с этим отец Неймара.
Инвестиционный фонд DIS, который в 2009 году приобрёл 40% прав на Неймара, обвинял игрока, его отца и «Барселону» в том, что официально объявленная сумма трансфера бразильца из «Сантоса» в каталонский клуб была сильно занижена. Президент DIS Делсир Сонда утверждал, что отец Неймара в своё время получил взятку от Роселя, чтобы состоялся переход игрока.