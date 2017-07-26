Нападающий Лескано перешёл из «СКА-Хабаровск» в «Анжи»

По информации «Чемпионата», нападающий «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано перешёл в махачкалинский «Анжи». Генеральный директор хабаровского клуба Олег Флегонтов сообщил, что переговоры находятся на финальной стадии.
«Сегодня вечером по московскому времени или завтра утром будет объявлено о трансфере Лескано. Переговоры ещё идут, но они находятся на финальной стадии», — сказал Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.
24-летний игрок перешёл в «СКА-Хабаровск» летом прошлого года. До этого он выступал за красноярский «Енисей».
В матче первого тура РФПЛ с «Зенитом» (0:2) Лескано отметился великолепным ударом, после которого мяч угодил в перекладину.
Гендиректор «СКА-Хабаровск»: «Анжи» сделал предложение по Лескано