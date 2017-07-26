Слушание по «делу Канунникова» состоится 2 августа

Предварительное заседание по иску ПАО «Казаньоргсинтез» к «Рубину» и нападающему казанского клуба Максиму Канунникову назначено на 2 августа, сообщает официальный сайт суда Авиастроительного района Казани.
Суд запретил регистрировать переход футболиста «Рубина» в другой клуб. При этом отмечалось, что генеральный спонсор команды «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере € 5 млн в случае перехода одного из игроков в другую команду. Ранее сообщалось, что казанцы могут продать Канунникова в «Спартак» за € 6 млн.
В качестве обеспечительной меры суд запретил «Рубину» производить увольнение игрока и выдавать ему трудовую книжку, а Российскому футбольному союзу, Российской футбольной Премьер-Лиге и Футбольной национальной лиге – производить регистрационные действия с участием игрока.