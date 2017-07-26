Молло: конфликт с фанатами «Зенита»? Я их люблю, у меня с ними всё в порядке

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, который сегодня проводил матч за вторую команду питерцев, выйдя на поле в домашней встрече четвёртого тура ФНЛ с «Сибирью» (2:1), прокомментировал информацию о конфликте с болельщиками собственной команды.
«У меня в перерыве был конфликт с фанатами? С кем?» — переспросил Молло.
«Я люблю фанатов «Зенита»! Это мой город, моя команда, у меня всё в порядке с болельщиками», — цитирует француза «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
Ранее сообщалось, что, когда «Зенит-2» уходил в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. На это француз ответил, показав болельщикам средний палец.
Молло показал средний палец болельщикам «Зенита» в ответ на оскорбления