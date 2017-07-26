«Динамо» (Киев) выиграло у «Янг Бойз» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» (Украина) выиграло у «Янг Бойз» (Швейцария) в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 15-й минуте Андрей Ярмоленко поборолся за мяч у чужой штрафной, протолкнул его вперёд, вышел на рандеву с выскочившим из ворот голкипером, а затем с правой мощно пробил в дальний верхний угол. На 34-й минуте Дьемерси Мбокани остался совершенно один у чужих ворот и аккуратным ударом пяткой откликнулся на прострельную передачу Ярмоленко вдоль лицевой линии поля.
На 91-й минуте прострел Рожера Ассале с фланга завершился ударом на опережение от Кристиана Фасснахта. Две минуты спустя Денис Гармаш после передачи Максима Коваля оказался в выгодной позиции для удара и левой ногой аккуратно пробил в ближний нижний угол.
Ответный матч состоится 2 августа в Швейцарии.