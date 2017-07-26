Экс-нападающий «Локомотива» Шкулетич забил эффектный гол за «Генчлербирлиги»

Бывший нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич, который в настоящее время выступает за «Генчлербирлиги», забил гол-красавец в товарищеском матче с «Реалом Сосьедад» (1:1).
27-летний серб принял мяч в центре поля, воспользовавшись потерей испанской команды, заметил, что голкипер соперника вышел далеко вперёд и, не став сближаться, перекинул его.
«Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем в мае 2017 года, поскольку форвард не проходил в состав команды. Серб принял участие в 10 матчах за «Локомотив» в прошлом сезоне РФПЛ и забил 2 гола.
Видео можно посмотреть на канале «Реала Сосьедад» в YouTube (с 1:14).