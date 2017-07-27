Жоаозиньо: «Краснодару» важно создать задел перед ответной игрой с «Люнгбю»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы с «Люнгбю». Встреча состоится 27 июля в Краснодаре. Начало – 20:00 мск.
«В первой игре с «Люнгбю» не смогут принять участие несколько моих партнеров по команде, но в «Краснодаре» достаточно квалифицированных игроков, и те, кто выйдет в ближайший четверг на газон, постараются добиться положительного результата. Мы с уважением относимся к сопернику, и для нас очень важно успешно сыграть именно в домашней встрече, чтобы создать хороший задел перед ответным матчем в Дании», — цитирует Жоаозиньо пресс-служба «Краснодара».
Шалимов: задача «Краснодара» — сыграть на ноль в первом матче с «Люнгбю»