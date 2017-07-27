Манолас получил травму в матче с «Тоттенхэмом» и не сыграет против «Ювентуса»

Защитник «Ромы» Костас Манолас получил травму плеча в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур» (3:2), сообщает Football Italia. 26-летний греческий футболист вышел на замену в перерыве встречи и провёл на поле весь второй тайм.
Пока Маноласу нельзя принимать участие в контактных тренировках. На восстановление ему понадобится от 7 до 10 дней. Это означает, что грек пропустит заключительный матч римлян на Международном кубке чемпионов с туринским «Ювентусом», который состоится 30 июля.
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