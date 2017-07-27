Вальверде: ещё не знаем, в какой мере Семеду будет полезен «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил, что нелегко адаптироваться к философии игры сине-гранатовых. Наставник каталонской команды сказал это в ответ на вопрос о том, доволен ли он новым защитником Нелсоном Семеду.
«Семеду старается адаптироваться к игре „Барселоны“, что нелегко. Но думаю, что благодаря тренировкам ему это удаётся. От него также требуется участие в атакующих действиях. Он очень силён и быстр, я думаю, что Семеду будет полезен „Барселоне“. Но ещё не знаем, в какой мере», — приводит слова Вальверде Marca.
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