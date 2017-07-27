Хуммельс: у Толиссо много выдающихся игровых качеств

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс адресовал слова похвалы новому полузащитнику команды Корентину Толиссо. Французский футболист уже успел произвести впечатление на игрока сборной Германии.
«У Толиссо неплохие физические данные. Это очень подвижный и быстрый футболист. Толиссо всегда хочет получать мяч и проявлять себя. У этого футболиста много выдающихся игровых качеств, которые мне очень импонируют», — приводит слова Хуммельса Bild.
Ранее сам Толиссо подчеркнул, что перешёл из «Лиона» в «Баварию» не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных.
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