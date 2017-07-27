Студенты КубГУ вышли в 1/4 финала чемпионата Европы среди университетских команд

Футболисты Кубанского государственного университета пробились в четвертьфинал XII чемпионата Европы по футболу среди университетских команд, который проходит в Порту (Португалия). В заключительном матче группового этапа российские студенты обыграли команду Университета Минью (1:0), которая является действующим чемпионом.
На старте турнира россияне проиграли команде Университета Бордо (Франция) — 1:2, однако затем одержали две минимальные победы над соперниками из Румынии и Португалии со счетом 1:0 и вышли в плей-офф с первого места группы D.
Фото: nsfl.ru
За место в полуфинале футболисты КубГУ сыграют с командой Университета Базеля (Швейцария). Встреча состоится 28 июля.
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