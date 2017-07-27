Полузащитник сборной США Брэдли – лучший игрок Золотого кубка КОНКАКАФ

Полузащитник сборной США Майкл Шиан Брэдли был признан лучшим игроком завершившегося Золотого кубка КОНКАКАФ. Об этом говорится на официальной странице турнира в «Твиттере».
По ходу турнира 29-летний футболист принял участие в трёх матчах на стадии плей-офф и отдал один голевой пас. Брэдли был вручён «Золотой мяч».
Сборная США завоевала трофей, обыграв в финале Ямайку (2:1). По ходу турнира американцы в шести матчах одержали 5 побед и один раз сыграли вничью.
Сборная США одолела Ямайку и выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».