Президент «Севильи»: сделали Хесусу Навасу достаточно щедрое предложение

Руководство «Севильи» продолжает ждать ответа от бывшего полузащитника команды Хесуса Наваса. Президент «Севильи» Хосе Кастро отметил, что клуб сделал экс-игроку «Манчестер Сити» интересное предложение.
«Севилья» сделала Навасу предложение и ждёт ответа. Это достаточно щедрое предложение, для чего нам потребовалось приложить серьёзные усилия в финансовом плане. Мы хотим видеть Наваса в нашей команде и думаем, что он тоже стремится к этому», — приводит слова Кастро Marca.
Навас уже защищал цвета «Севильи» с 2003 по 2013 год. За этот промежуток времени он сыграл за испанскую команду 376 матчей, в которых стал автором 31 гола и 83 результативных передач. После этого Навас перешёл в «Манчестер Сити». В данный момент у него статус свободного агента.