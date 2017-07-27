Шашков: «Крылья» вели переговоры по Молло, но он решил остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло не перейдёт в «Крылья Советов». Об этом рассказал генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков. «Крылья Советов» пытались договориться об аренде француза, но игрок решил остаться в своей команде.
«Мы давно вели переговоры по аренде Йоана Молло, но у него есть действующий контракт с «Зенитом». Игрок принял решение остаться в команде. Он будет играть за «Зенит-2», а в «Крылья Советов» не перейдёт», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Ранее сам Молло сообщил, что новый клуб не ищет и до зимы намерен остаться в «Зените». 28-летний Молло играет за сине-бело-голубых с января 2017 года, куда перешёл из «Крыльев Советов».
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