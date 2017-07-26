Молло: новый клуб не ищу, до зимы остаюсь в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло, который сегодня проводил матч за вторую команду питерцев, выйдя на поле в домашней встрече четвёртого тура ФНЛ с «Сибирью» (2:1), сообщил, что остаётся в клубе, а также назвал шуткой свой неприличный жест в адрес болельщиков собственной команды.
Ранее сообщалось, что, когда «Зенит-2» уходил в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. На это француз ответил, показав болельщикам средний палец.
«Что произошло на матче с «Сибирью»? Ничего. Я показал оскорбительный жест болельщикам? Это была шутка. Они шутили со мной, я в ответ пошутил тоже. Простите, но вы хотите обсуждать проблему, но проблемы нет. Нет проблем.
Что касается того, остаюсь ли я в «Зените», то да. До зимы? Да. Новый клуб не ищу. Я остаюсь. Я очень счастлив здесь. Своё будущее с Роберто Манчини не обсуждал. Почему играю за «Зенит-2»? Потому что мне нужно работать, нужно играть. Я профессионал. Если мне скажут играть за вторую команду, буду играть за вторую. Скажут за первую — буду за первую. Скажут за третью — буду за третью», — цитирует Молло «Спорт-экспресс».