Бюджет «Амкара» на сезон-2017/18 составит 870 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой старту нового сезона, рассказал генеральный директор пермяков Игорь Резвухин.
Также генеральный директор вместе с главным тренером Гаджи Гаджиевым представил новичков – футболистов Артура Нигматуллина, Александра Рязанцева, Михаила Сивакова, Михаила Гащенкова, Ивана Мельникова и Василия Алейникова, главного тренера молодёжного состава Робертаса Пошкуса и тренера по физической подготовке дубля Александра Шуленина.
Игорь Резвухин также отметил, что «Амкар» продолжает поиски генерального спонсора.
Гаджиев: календарь РФПЛ составлен непрофессионально и безответственно!