Зидан: лучшее в Кейлоре Навасе то, что он никогда не сдаётся

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан адресовал слова похвалы голкиперу команды Кейлору Навасу после матча с «Манчестер Сити» в рамках Международного кубка чемпионов. «Сливочные» проиграли со счётом 1:4, однако коста-риканский футболист в ряде эпизодов показал отличную игру.
«Кейлор всегда хочет играть на соответствующем уровне. В течение карьеры футболиста бывают сложные периоды, но лучшее в Навасе то, что он никогда не сдаётся. Перед стартом очередного сезона он прошёл надлежащую подготовку, что пойдёт на благо как ему, так и команде», — приводит слова Зидана Marca.
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