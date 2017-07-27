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Найнгголан подписал новый контракт с «Ромой»

27 июля 2017, четверг. 21:16. Футбол

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан в четверг подписал новый четырёхлетний контракт с римским клубом.

Как сообщает официальный сайт «Ромы», 29-летний футболист сборной Бельгии продлил действующее соглашение с итальянской командой до 30 июня 2021 года.

Напомним, что Найнгголан перешёл в «Рому» в январе 2014 года и с тех пор провёл за итальянскую команду 161 матч. На его счету 27 голов.

Известно, что прошлым летом Найнгголан мог оказаться в «Челси», где его хотел видеть Антонио Конте. Однако хавбек предпочёл остаться в «Роме».

Найнгголан подписал новый контракт с «Ромой»

Найнгголан подписал новый контракт с «Ромой»

Фото: http://www.asroma.com
«Рома» договорилась с Найнгголаном о продлении контракта
Источник: Официальный сайт ФК "Рома" Сообщить об ошибке
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