Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан в четверг подписал новый четырёхлетний контракт с римским клубом.
Как сообщает официальный сайт «Ромы», 29-летний футболист сборной Бельгии продлил действующее соглашение с итальянской командой до 30 июня 2021 года.
Напомним, что Найнгголан перешёл в «Рому» в январе 2014 года и с тех пор провёл за итальянскую команду 161 матч. На его счету 27 голов.
Известно, что прошлым летом Найнгголан мог оказаться в «Челси», где его хотел видеть Антонио Конте. Однако хавбек предпочёл остаться в «Роме».
Найнгголан подписал новый контракт с «Ромой»
Фото: http://www.asroma.com
«Рома» договорилась с Найнгголаном о продлении контракта