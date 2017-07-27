Сычёв: Смородская помогла мне понять, насколько я люблю футбол и «Локомотив»

Бывший нападающий «Локомотива», «Спартака» и сборной России Дмитрий Сычёв, недавно возобновивший карьеру в составе «Казанки», рассказал об отношении к экс-президенту «железнодорожников» Ольге Смородской, которая в своё время объявила, что форвард завершил карьеру, хотя тот не собирался этого делать.
«Ольге Юрьевне желаю только здоровья. Честно, искренне и от души. Она помогла мне понять, насколько я люблю футбол и «Локомотив». У меня ведь тогда и близкие, и родители негодовали, когда она сказала, что я закончил. Но нужно уметь прощать, милосердия очень мало у нас в жизни. И если ты первый не будешь этого делать, то никто не будет.
Я проснулся утром, и на меня обрушился шквал неотвеченных звонков. Открываю «Чемпионат» — там написано: «Сычёв завершил карьеру». Я тут тренируюсь каждый день, играю в товарищеских матчах, а тут такое… Не знаю, может, я спросонья был, но дал волю эмоциям. Меня это очень сильно задело: «Ну как так?!» Впрочем, я не жалею о тех простых словах, хотя они и стоили мне очень больших денег. В сумме было шесть нулей.
Думаю, это была подстава. Разве президент клуба может решить за игрока, закончил он карьеру или нет? Не может. Но я никак не мог за себя постоять, потому что не имел права давать интервью. В контракте разные штрафные санкции прописаны, так что можно придраться, если очень захотеть», — сказал Сычёв, побывавший в редакции «Чемпионата».
Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата»