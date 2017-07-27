Молло заявил, что показал неприличный жест своему другу, а не фанатам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло принёс извинения за неприличный жест, показанный им во время матча 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Зенит-2» — «Сибирь» (2:1). По словам Молло, данный жест был адресован его другу, который находится на трибунах.
Ранее сообщалось, француз показал средний палец в сторону фанатской трибуны в ответ на оскорбления в его адрес.
Сегодня президент «Зенита» Сергей Фурсенко осудил поведение Молло и сообщил, что футболист будет наказан.
«Я хочу принести искренние извинения своим болельщикам за некрасивый жест, который предназначался для одного единственного человека. На матч приехал мой друг, мы с ним поспорили, что я забью гол до конца первого тайма. Когда арбитр дал свисток, мой друг показал мне этот жест с трибуны, а я ответил ему тем же, ради шутки, не предполагая кого-то обидеть. Я бы никогда не позволил себе и кому-то ещё обидеть своих болельщиков. Это правда», — написал Молло на своей странице в «Инстаграме».