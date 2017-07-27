Видео: Дмитрий Сычёв угадывает – футболист или поезд

Бывший нападающий московских «Локомотива» и «Спартака», а также сборной России Дмитрий Сычёв, который недавно возобновил карьеру в составе клуба «Локомотив-Казанка», стал очередным гостем редакции «Чемпионата».
33-летнему российскому форварду было предложено угадать, в каких случаях слова, которые специально заготовил наш корреспондент, обозначают футболиста, а в каких – поезд. Дмитрий Сычёв угадал 10 правильных ответов, только в трёх случаях допустив ошибку.
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