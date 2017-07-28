Россия — шестая в рейтинге УЕФА

Россия занимает шестое место в рейтинге УЕФА, опережая Португалию, Бельгию и Украину. Впереди — Франция.
На этой неделе «Краснодар» и «Зенит» добились побед в Лиге Европы — над «Люнгбю» (2:1) и «Бней Иегуда» (2:0) соответственно, а ЦСКА оказался сильнее АЕК (2:0) в Лиге чемпионов. Теперь у России 1,4 балла в текущем сезоне и 42,182 балла в целом.
Рейтинг УЕФА:
1. Испания — 89,069
2. Германия — 63,427
3. Англия — 61,962
4. Италия — 60,416
5. Франция — 46,665
6. Россия — 42,182
7. Португалия — 39,082
8. Бельгия — 36,900
9. Украина — 34,333
10. Турция — 30,200.
5 мыслей о победе «Краснодара»
«Краснодар» после часа мучений показал «Люнгбю» разницу в классе. А мы уже начали волноваться.