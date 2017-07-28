Сулейманов — самый молодой автор гола российских команд в еврокубках в истории

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов стал самым молодым автором гола в еврокубках в составе российских и советских команд в истории. Ему удалось забить победный мяч в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю» (2:1).
17-летний воспитанник «быков» побил рекорд Сергея Родионова, который отличился в матче «Женесс» — «Спартак» (0:5) в 1980 году. Тогда спартаковцу было 18 лет.
Самый молодой автор дубля в еврокубках в составе российских и советских команд — Алан Дзагоев, который в 18 лет забил два гола в игре ЦСКА — «Депортиво» (3:0).
Посмотреть видео гола Сулейманова можно в «твиттере» РФПЛ.