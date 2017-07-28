Пике уверен, что «Барселона» не должна менять свою философию игры

Защитник «Барселоны» Херард Пике считает, что каталонскому клубу не стоит отказываться от основ философии игры команды. По окончании минувшего сезона сине-гранатовых возглавил Эрнесто Вальверде, работавший ранее у руля «Атлетика» из Бильбао.
«Мы часто меняли тренеров. Покупали и продавали множество футболистов, но при этом философия игры оставалсь неизменной. Нам нет необходимости вносить изменения», — приводит слова Пике Marca.
Президент испанского гранда Хосеп Мария Бартомеу в свою очередь надеется, что команда под руководством Вальверде станет более непредсказуемой для соперников.
Пике рассказал, что изменил бы, став президентом ФИФА