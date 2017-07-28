Чеснаускис: Максимова в литовский чемпионат привёз Сарсания

Защитник «Тракая» Дейвидас Чеснаускис, игравший в России за «Динамо» и «Локомотив», поделился мнением о выступлении нападающего Максима Максимова, на счету которого 7 голов в 5 матчах Лиги Европы. 36-летний Чеснаускис рассказал, что в литовский чемпионат российского форварда привёз Константин Сарсания, который с 2013 по 2017 год тренировал «Атлантас».
«Максим ещё молодой парень, 21 год всего. Думаю, именно в этом сезоне он хорошо раскрылся. Его в наш чемпионат привёз Константин Сарсания, к себе в «Атлантас». Там Максимов отыграл более двух лет, почти три. После прошлого сезона их пути разошлись, не смогли договориться, и Максим стал искать другой клуб. Ездил в «Динамо» Минск на просмотр, но что-то не срослось. Наш клуб его неплохо знал, и президент сам договорился с Максимом о переходе в «Таркай».
Максим пришёл к нам в апреле, когда сборы почти закончились, но он был хорошо готов к сезону, потому быстро влился. Поначалу у него, как и у всей команды, получалось не очень. Но позже, когда клуб перестроился, ребята нашли свою игру, заиграл и Максим. И пошло-поехало. Он сыгрался с Оскаром, нашим 19-летним бразильцем, который играет под Максимовым. Их связка заработала, когда мы перешли с игры в 5 защитников на 4-4-2. Сам Максим играл изначально с краю, но теперь забивает голы, выступая на острие. Там у него всё получается», — сказал Чеснаускис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.