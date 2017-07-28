Фурсенко: Молло справедливо наказан, от клуба ещё будет денежный штраф

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение контрольно-дисциплинарного комитета РФС, который дисквалифицировал полузащитника «Зенита-2» Йоана Молло на два матча за оскорбительный жест в адрес зрителей в перерыве домашнего матча с «Сибирью» (2:1).
«Справедливо, думаю. В чём здесь может быть несправедливость? Вы же помните, как КДК в своё время спартаковского игрока дисквалифицировал тоже на два матча за аналогичный проступок. Но также последуют и санкции от клуба в отношении Йоана Молло. Это будет денежный штраф. С фанатами мы работаем, чтобы такого не было. Но как бы тебя ни провоцировали, ты обязан всё равно человеческое лицо сохранять. А с фанатами мы будем и дальше работать и ответственности с себя не снимаем. Нужно быть взаимно вежливыми, как говорится», — сказал Фурсенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.