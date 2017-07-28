«Барселона» провела переговоры с Мбаппе

«Барселона» провела переговоры с представителями ближайшего окружения нападающего «Монако» Килиана Мбаппе, сообщает испанское интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, во время переговоров стало ясно, что у футболиста сборной Франции нет договорённостей ни с одном клубом. Представителям каталонского клуба сообщили, что игрок перейдёт лишь в тот клуб, где ему будет гарантировано выступление в основном составе.
Источник обращает внимание и на то, что «Реал», также заинтересованный в услугах Мбаппе, не собирается расставаться с такими футболистами атакующего плана, как Криштиану Роналду, Карим Бензема и Гарет Бэйл. А это значит, что Мбаппе будет нелегко пробиться в основной состав «сливочных», если он пополнит их ряды.
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