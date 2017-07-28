Болельщики «Спартака» признали Тимофеева лучшим игроком в матче с «Уфой»

Полузащитник «Спартака» Артём Тимофеев был признан лучшим игроком матча 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» по мнению болельщиков. Об этом сообщает «Фратрия». Встреча состоялась 23 июля и завершилась вничью (0:0). Второе место занял полузащитник Лукас Фернандо, а замкнул тройку защитник Сальваторе Боккетти.
В матче против «Уфы» 23-летний Тимофеев появился на поле в основном составе и был заменён на 71-й минуте. Отметим, что, по мнению читателей «Чемпионата», Тимофеев занял второе место по итогам матча, уступив один балл Артёму Реброву.
Видеообзор матча «Уфа» — «Спартак» также можно посмотреть на «Чемпионате».