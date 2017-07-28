Сёмин: пока кондиции Рыбуся оставляют желать лучшего

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход в московский клуб полузащитника Мацея Рыбуся.
По словам Сёмина, на данный момент поляк находится не в лучшем физическом состоянии.
«Мацей был у нас в обойме. Селекционная служба отслеживает игрока, просматривает. Рыбуся планировали приобрести ещё в конце прошлого сезона. Тогда не получилось, зато сейчас вышло. Это разносторонний игрок — может играть и в защите, и в полузащите. Но пока его кондиции оставляют желать лучшего», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Рыбусь надеется дебютировать за «Локомотив» в матче с «Анжи»