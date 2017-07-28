Сёмин — о лидерстве «Локо»: если бы это был май 2018 года, мы были бы счастливы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал удачный старт «железнодорожников» в новом сезоне.
После двух туров красно-зелёные имеют в активе шесть очков, занимая первую строчку в таблице российского чемпионата.
«Победы всегда дают больше уверенности, чем поражения. Хотя и при поражениях сильные команды не сдаются. Что сейчас говорить о турнирной таблице… Если бы это был май следующего года, мы были бы счастливы. Провели неплохие три игры в достаточно короткий и сложный период. Где-то играли лучше, где-то хуже, но в целом я удовлетворён. Болельщики тоже. Они сейчас очень хотят, чтобы мы остались на этом месте. Все мы хотим», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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