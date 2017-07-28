Гвардиола: постараюсь оставаться главным тренером «Сити» как можно дольше

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своих перспективах в английском клубе. Сезон-2017/18 станет вторым для 46-летнего специалиста на посту наставника «горожан».
«Я постараюсь быть здесь как можно дольше, чтобы помочь. Помочь клубу двигаться вперёд и оставаться на высоком уровне.
Думаю, клуб должен работать и в нужные моменты слушать тренера, но также должен принимать свои решения в будущем.
Никто не знает, что произойдёт. Для всех тренеров в мире всё зависит от результатов», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
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