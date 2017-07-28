Хачериди: поиграть в Европе хотелось бы, я ещё не совсем старый

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди рассказал, что не теряет надежды попробовать свои силы в европейском клубе.
«Если честно, то поиграть в Европе хотелось бы. Думаю, я ещё не совсем старый. Сил ещё хватает. Самое главное, чтобы травмы не мучили. Я знаю, что такое травмы. Когда выбываешь на 3-4 месяца, то очень тяжело возвращаться.
Если закончу в «Динамо», то будет отлично, а если перейду – тоже хорошо. Но хотелось бы, конечно, попробовать», — цитирует 30-летнего Хачериди Tribuna со ссылкой на FootballHub.
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