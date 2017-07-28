УЕФА собирается ужесточить правила финансового фэйр-плей

Директор УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей Андреа Траверсо сообщил, что организация планирует в будущем ужесточить правила ФФП.
«Проводимая политика финансового фэйр-плей не умерла, и мы, без всяких сомнений, будем ужесточать правила в будущем. Мы постоянно контактируем с клубами, они все осведомлены о правилах», — цитирует Траверсо New York Times.
Ранее сообщалось, что УЕФА предупредил «ПСЖ» о возможном нарушении правил ФФП в связи с возможным переходом форварда «Барселоны» Неймара. Сумма отступных в контракте бразильца составляет € 222 млн.