«Рома» может отказаться от идеи приобрести Мареза у «Лестера»

Спортивный директор «Ромы» Мончи рассказал, как продвигаются переговоры с «Лестер Сити» о трансфере полузащитника английского клуба Рияда Мареза.
«Мы работаем не с одним именем. Логично, что у нас есть различные варианты. В случае с Марезом это стало это стало известно общественности, в других ситуациях — нет.
Мы сделали два предложения, второе — справедливое, затем мы остановились. Нет процентов вероятности, состоится сделка или нет.
Марез — один из вариантов, а не единственный. Правда, это может быть последнее предложение. Мы оцениваем другие варианты", — приводит слова Мончи Football Italia.
Марез договорился с «Ромой», теперь дело за клубами