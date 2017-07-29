«Севилья» сделала запрос о трансфере защитника «Индепендьенте» Тальяфико

«Севилья» сделала запрос в «Индепендьенте» относительно возможного трансфера защитника Николаса Тальяфико, утверждает TMW. Действующий контракт 24-летнего футболиста с аргентинским клубом действителен до декабря 2018 года. Отметим, что Тальяфико имеет итальянский паспорт и опыт выступления в Европе: в сезоне-2012/13 он выступал в Испании за «Мурсию».
В сезоне 2017 года защитник провёл 29 матчей в чемпионате Аргентины, отметился тремя результативными передачами и заработал шесть жёлтых карточек.
Ранее сообщалось, что «Севилья» в поисках защитника обратила внимание на Эльякима Мангала из «Манчестер Сити» и Хольгера Бадштубера из «Баварии».