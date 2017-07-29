Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского «Арсенала»

Тульский «Арсенал» объявил о назначении 56-летнего Андрея Рудакова на пост спортивного директора клуба.
«Болельщикам со стажем Андрей Рудаков памятен по выступлениям в чемпионате СССР в 80-е годы за московские «Спартак» и «Торпедо». Игровую карьеру нападающий завершал в Швейцарии, затем тренировал клубы этой страны.
В «Арсенале» Андрей Борисович будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги «Арсенал» 29 июля сыграет в гостях с «Рубином».
Балашов: задача тульского «Арсенала» — закрепиться в середине турнирной таблицы