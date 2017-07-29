Фалькао: в матче Суперкубка Франции «Монако» — «ПСЖ» нет фаворита

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Франции против «ПСЖ». Встреча за трофей пройдёт в субботу, 29 июля, в Марокко.
«ПСЖ» и «Монако» – великие команды. И обе они стремятся выиграть этот титул. Мы намерены выложиться полностью.
В этом матче нет фаворита. Каждый игрок готов к борьбе за титул. Все настроены по-боевому и постараются выступить достойно.
Несколько важных игроков перешли в другие клубы, но на их место прибыли другие классные футболисты.
Мы долго готовились и попробуем в этом сезоне выступить ещё лучше», — заявил колумбийский форвард, слова которого приводит официальный сайт монегасков.
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