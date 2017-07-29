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«Интер» обыграл «Челси» на Международном кубке чемпионов

29 июля 2017, суббота. 16:41. Футбол

В Сингапуре на «Национальном» стадионе завершился матч Международного кубка чемпионов между «Интером» и «Челси». Подопечные Лучано Спаллетти победили со счётом 2:1.

В составе миланской команды голы на свой счёт записали Стеван Йоветич и Иван Перишич. Ещё один гол провёл в собственные ворота хавбек «Интера» Жоффрей Кондогбиа.

«Интер» одержал третью победу на турнире подряд. Ранее итальянская команда побеждала «Лион» (1:0) и «Баварию» (2:0). Для «Челси» это поражения стало вторым подряд. В предыдущей встрече подопечные Антонио Конте усутпили «Баварии» (2:3).

Международный кубок чемпионов
29 июля 2017, суббота. 14:35 МСК
Челси
Лондон, Англия
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
0:1 – Йоветич – 45+3, 0:2 – Перишич – 53, 1:2 – Кондогбиа – 74 (автогол)
Видео: Кондогбиа забил в свои ворота почти с центра поля
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
29 июля 2017, суббота
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