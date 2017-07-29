Тарханов: нападающие «Уфы» — два зверя

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю ничью в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (1:1).
«Игрой довольны, потому что имели большое преимущество. Практически в одни ворота играли. Подходов много было, но не хватает каких-то качеств, мастерства, чтобы более хладнокровно распорядиться моментами. С „Уфой“ очень сложно играть, они хорошо обороняются, два нападающих — два зверя (Кеинде Фатай и Сильвестр Игбун. — Прим. „Чемпионата“), с ними тяжело. В принципе, справились — только один момент был. В конце заваруха была, сами себе создали», — заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол»