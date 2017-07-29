Киевское «Динамо» забило «Карпатам» пять голов в матче УПЛ

Киевское «Динамо» разгромило «Карпаты» в матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.
Хет-трик оформил полузащитник Виктор Цыганков, по одному мячу забили полузащитник Виталий Буяльский и нападающий Дьёмерси Мбокани.
Киевское «Динамо» (9 очков) одержало третью победу в турнире подряд и вернулось на первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, опередив «Шахтёр» (6 баллов). «Карпаты» (1 балл) — 11-е.
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