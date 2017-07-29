ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — 2:0. Видеообзор матча

В матче третьего тура российской Премьер-Лиги ЦСКА принимал на своём поле «СКА-Хабаровск». Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0.
Голами отличились полузащитники Александр Головин и Бибрас Натхо, реализовавший пенальти. ЦСКА одержал свою вторую победу в сезоне, записав в актив шестое очко. «СКА-Хабаровск» пока так и не пополнил свою копилку очками, потерпев третье поражение подряд.
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте РФПЛ.
Головин: гол — на счету Вернблума, мне после его паса оставалось только забить